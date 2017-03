Sulz a. N. Strohwitwer will es krachen lassen

Sulz-Dürrenmettstetten. Die Spielvereinigung Dürrenmettstetten bietet an den Samstagen 18. und 25. März Theateraufführungen in der Gemeindehalle an. Acht Laienschauspieler werden den humorvollen Dreiakter "Strohwitwer haben es schwer" von Walter G. Pfaus zum Besten geben.