Sulz a. N. Stricken, nähen und reden

Sulz. Die Strickgruppe hat sich zum ersten Strick- und Handarbeitskreis unter Anleitung von Andrea Mühllehner und Doris Haible in der Nähwerkstatt getroffen. Ein kleiner Kreis von deutschen und syrischen Frauen tauschte dabei Handarbeits-Ideen aus, es wurde gestrickt und gehäkelt, dabei viel erzählt und über persönliche Erfahrungen berichtet. Thema war natürlich auch der Krieg, sowohl in Syrien als auch in Deutschland vor 72 Jahren. Kinder hatten sich eingefunden, die interessiert zuhörten und, wenn die deutsche Sprache von den Müttern noch nicht ganz so gut beherrscht wurde, auch übersetzten. Insgesamt war es ein fröhlicher, gelungener Nachmittag.