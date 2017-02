Sulz a. N. Störungen im O2-Netz sorgen für Unverständnis

So bezeichnete ein Nutzer den Zustand als "unhaltbar". Nachdem er vor einigen Tagen einen Artikel des Schwarzwälder Boten in Hechingen gelesen habe, in dem es um den Ausfall eines Sendemastens ging, der es zwei Tage lang für o2-Kunden unmöglich machte, ins mobile Internet zu kommen, habe sich seine Erheiterung schnell in Wut verwandelt. Muss er doch gerade am eigenen Leib erfahren, wie es ist, keine Whatsapp-Nachrichten oder Mails mehr abrufen zu können.

Seit vier Wochen funktioniere das Netz von 02 und E-plus in Sulz nicht ordnungsgemäß. Eine mobile Datenverbindung sei so gut wie unmöglich, das normale Telefonieren funktioniere immerhin noch. "Gerade jetzt vor dem anstehenden Narrentreffen ist das kein Ruhmesblatt für die Stadt Sulz", meint der Nutzer erzürnt.

Auch eine weitere Nutzerin hat in den vergangenen Wochen bemerkt, dass der Handyempfang schwächer wird, sobald sie Sulz auch nur nahe kommt, bis er irgendwann unter ihrem verzweifelten Blick ganz verschwindet. Sie führte es zunächst auf den Wechsel zu einem günstigeren Anbieter zurück, der sich auch des 02-Netzes bedient. Nun fühlt sie sich durch die Beschwerde anderer Benutzer in ihrer Vermutung bestätigt – die Störungen haben nichts mit dem Tarif, sondern mit dem Netz in Sulz zu tun.