Sulz a. N. Stimmung im "Besen"

Bereits am ersten Tag ging es rund in dem herbstlich geschmückten Festzelt. Das freute natürlich auch TSG-Kassiererin Elke Maier. Vollblutmusiker Alois Frommer und seine Tochter Aline unterhielten die Gäste mit Liedern zum Mitsingen und Mitschunkeln.Die Stimmung war bestens, die Plätze im Zelt und draußen alle belegt.

In nichts nach standen die Mitglieder der Bochinger Schantlekapelle – vier Musiker mit "Quetschkommode", und einer bediente den Schellenbaum. Am Samstag war die Kultband "Pulvermann Tango" an der Reihe. Am Sonntag spielten die Kapellen aus Wittershausen und Vöhringen. Heute, Montag, unterhalten die "Hosenträger", am Dienstag die "Dragoner 1904", am Mittwoch die "Talheimer Straßenmusikanten", am Donnerstag "Dia zwo ond nomal oan" dran, am Freitagnachmittag "Ab und Zu" und abends die Schantlekapelle.