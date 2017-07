Sulz a. N. Stimmgewaltige Hommage mit Herz

Dornhan-Fürnsal. Im Mittelpunkt standen dabei Lieder rund um das Motto "Mit Herz, Mund und Händen", denn so Lange: "Konzerte um Luther im Jubiläumsjahr des Reformators hört man allerorts."

Der relativ kleine Chor konnte für das Konzert Projekt-Sänger gewinnen, so dass er mit insgesamt 25 Mitwirkenden in allen vier Stimmen gut besetzt war. Mit der schlesischen Volksweise "Schönster Herr Jesu, Herrscher aller Enden", einem Gebet an Jesus Christus, wurde der Abend eröffnet. Danach folgte das fröhliche Lied "Auf und macht die Herzen weit" von dem 2006 verstorbenen Paul Ernst Ruppel. Von Johann Crüger, einem der bedeutendsten Kirchenliedschöpfer aller Zeiten, erklang "Ich singe dir mit Herz und Mund". Der Aufforderung zum Mitsingen eines Verses kamen die Zuhörer gerne nach. Thomas Quast, 1962 in Köln geboren, trug die stimmige Ballade "Schenke mir Gott, ein hörendes Herz" vor. Freudig ließ der Chor Gerhardt Zieglers Vertonung von Paul Gerhards "Geh’ aus mein Herz und suche Freud" durch den Kirchenraum klingen.

Pfarrer Rochau ging in seiner anschließenden Lesung auf das Motto ein: "Wenn Gott unser Herz berührt, uns heil macht und verändert, müssen wir nicht still sein. Wir dürfen laut und begeistert davon singen." Danach kamen die Frauenstimmen zu Gehör mit "Öffne meine Ohren", eine interreligiöse Weise aus dem Weltgebetstag der Frauen 1992.