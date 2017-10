Sulz a. N. Startsignal für barrierefreien Ausbau

"Wir wollen den ÖPNV stärken", betonte sie auch mit Blick auf den ab Dezember gültigen Interimsfahrplan, von dem die Regionalverkehrspendler profitieren würden. Sie bedauerte, dass das Land nicht alle Wünsche erfüllen könne, da die Mittel begrenzt seien.

In den vergangenen 15 Jahren ist der Sulzer Bahnhof auch für Landrat Wolf-Rüdiger Michel ein Dauerthema gewesen. Hinsichtlich der Unterführung gebe es in Europa nichts Vergleichbares, "was den Duft angeht". Bei einem attraktiveren Angebot könnten 1000 Zugreisende täglich erreicht werden. Er hofft nun, dass der Interimsfahrplan kein Dauerzustand bleibt. "Wir erwarten von der Politik, dass auf der Gäubahn mehr Gas gegeben wird. Als einspurige Bahn ist sie sehr verspätungsanfällig", machte er bei der Gelegenheit deutlich.

Auf dem Bahnsteig stand am Dienstag bereits der Bauzaun. Die Baustelle ist eingerichtet: "Es geht los", versicherte Projektleiterin Lydia Hartmann. Laut werden kann es für die Anwohner beim Bau der Aufzüge. Sie würden in dem Fall benachrichtigt. Sperrungen des Bahnverkehrs seien während der Bauzeit in Sulz nicht vorgesehen.