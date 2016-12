Sulz a. N. Starke Gebete und auch starke Taten

Velms Dank galt allen Spendern, Helfern an der Wehrmauer und allen, er könne gar nicht alle aufzählen, die auf ihre Weise dazu beigetragen haben, dass eine der schönsten und best erhaltenen Wehrkirchen Baden-Württembergs nach einem halben Jahr Bauzeit wieder von der Kirchengemeinde benutzt werden kann. "Tut mir auf die schöne Pforte", vom Posaunenchor intoniert: Gerne waren viele Gottesdienstbesucher der Aufforderung gefolgt, unter ihnen auch Ortsvorsteher Martin Sackmann. Ihnen durfte Velm die Grüße des Oberkirchenrates übermitteln und gleichzeitig die neue Altarbibel vorstellen, die mit dem Lutherjahr nun in Gebrauch ist. Aus ihr trug Armin Schwarz die Schriftlesung vor. In seiner Predigt ging Velm am Beispiel Nehemias aus dem Alten Testament auf den Zusammenhang ein zwischen starken Gebeten und starken Taten und auf den wichtigen Zusammenhalt, auch in Bezug der eigenen Sanierungsarbeiten.

Bildlich ließ sich das "im Schiff, das sich Gemeinde nennt" fassen, nachklingend im gleichnamigen Adventslied gesungen. „Jingle Bells“ im Bigbandsound leiteten am Ende über zu einem Ständerling vor der Kirche.