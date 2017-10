Sulz a. N. Ständchen für Gottlob Stein

Mit ihrer Begrüßung eröffnete Heimleiterin Elke Wegenast den Nachmittag. Zithermusik begleitete das Kaffeetrinken im ansprechend herbstlich dekorierten Saal. Passend zum Anlass kamen die Familien in den Genuss von Apfel-, Zwetschgen- und Zwiebelkuchen. Da ließ man sich gerne ein weiteres Stück servieren.

Eine heitere Stimmung mit reger Unterhaltung lag über dem Raum. "Isch des sche", durften die Zitherfrauen als großes Kompliment mitnehmen, denn die Glocken vom Königssee, der Erzherzog-Johann-Jodler oder der Schwarzwald als Heimat berührten das Gemüt.

Wegenast freute sich, nun einen runden Geburtstag ankündigen zu können. "Zum Geburtstag viel Glück", gratulierten alle dem 90-jährigen Gottlob Stein aus Mühlheim. "Du hast schon viel geleistet im Leben", erinnerte Angelika Schwarz in ganz persönlichen Worten an seine Zeit als Ortsvorsteher. "Nimm die Stunden, wie sie kommen", zauberte ein stilles Lächeln in die Mienen.