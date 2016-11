Sulz a. N. Stadtteile sollen gestärkt werden

Urs Thiel, Sprecher des Arbeitskreises Flucht und Asyl, hatte bei der Verwaltung den Antrag gestellt, Hartz IV-Empfängern, Beziehern der Grundsicherung im Alter, Menschen, die Hilfen zum Lebensunterhalt bekommen, sowie Asylbewerbern ihren Bus-monatsfahrschein mit zehn Euro zu bezuschussen.

Hintergrund ist, dass immer mehr Menschen, die schlecht mobil sind, in die Kernstadt ziehen wollen, weil hier die Einkaufsmöglichkeiten und die Ärzte besser zu Fuß zu erreichen sind. In der Folge könne sich das soziale Gefüge in der Kernstadt zum Negativen ändern, argumentierte Thiel. Eine Integration der Flüchtlingsfamilien und ihrer Kinder in den Stadtteilen sei jedoch für viele Schulen und Kindergärten eine willkommene Stärkung. Ein weiterer positiver Nebeneffekt sei, dass die Buslinie im Glatttal sowie die Vöhringer Linie gestärkt würden, weil sie auch in den Schulferien stärker frequentiert wären.

Die Gemeinderäte diskutierten den Antrag kontrovers. Während Eberhard Stiehle (Freie Wähler) befand, dass dies keine Aufgabe der Stadt sei, sprach Klaus Schätzle (SPD) von einer "vertretbaren Summe" und einer "praktikablen Lösung". Auch Lutz Strobel (CDU) erklärte, seine Fraktion würde sich mehrheitlich für den Antrag aussprechen.