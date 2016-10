Sulz a. N. Stadt will Ehrenamt stärker fördern

Sulz. (ah). Verschiedene Gemeinderäte sahen beim Thema Bürgerengagement die richtigen Ansätze für das Mentorenprogramm.

Caren Totzauer, die zusammen mit Hans-Ulrich Händel und Sabine Schumann die 40-Stunden-Qualifizierung am Samstag startet, ging noch einmal auf das Projekt ein. Sie erklärte den Gemeinderäten, dass das Trio das Rad nicht neu erfinden wolle, dass es aber durchaus Ansätze gebe, die Arbeit von engagierten Bürgern und solchen, die es werden wollen, zu verbessern. Viele scheuten sich, sich in Vereinen oder anderen Organisationen zu engagieren, so Totzauer, denn eine zehn- oder 20-jährige Vereinsbindung könne durchaus eine Belastung bedeuten.

Mit der neuen Ausbildung gibt es nun auch die Möglichkeit, sich nur bei einzelnen Projekten einzubringen. Es gelte, Talente für verschiedene Aufgaben zu finden, so Trotzauer. Um auch für Konfliktsituationen gerüstet zu sein, werde den Teilnehmern beim Mentorenprogramm das entsprechende Handwerkszeug vermittelt.