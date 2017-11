Sulz a. N. Stadt verzichtet auf den Rechtsweg – Bürger sollen klagen

Ob die immissionsschutzrechtliche Genehmigung rechtmäßig sei, werde im Zweifelsfall in einem Rechtsstreit geklärt, erläuterte der stellvertretende Bauamtsleiter Michael Gunesch. Ein Widerspruch beim Regierungspräsidium Freiburg und beim Verwaltungsgericht Freiburg wäre Gunesch zufolge aber nur erfolgversprechend, wenn die Stadt in eigenen Rechten betroffen ist. Er nannte als Beispiele dafür städtische Einrichtungen zur Daseinsfürsorge. Dazu gehören Kinderspielplatz, Sportplatz oder die Planungshoheit. Wegen der geplanten Windenergieanlagen auf dem Brachfeld konnte er für die Stadt keine ausreichende Betroffenheit feststellen, sehr wohl jedoch für die Bürger, die in der Nähe wohnen. Sie könnten den Rechtsweg mit besseren Erfolgsaussichten beschreiten als die Stadt. Mangels Betroffenheit und Erfolgsaussicht riet er daher davon ab, dass die Stadt vor Gericht zieht.

FWV-Stadtrat Eberhard Stiehle konnte sich mit dem Vorschlag der Verwaltung nicht anfreunden. "Stadt und Bürger wollen die Windräder nicht. Wenn es zum Schwur kommt, müssen wir uns zurückziehen, und die Bürger müssen klagen. Ich kann dem nicht zustimmen", sagte er. Heinrich von Stromberg (CDU) fand, dass sich die Stadt an einer Klage zumindest beteiligen könnte.

Bürgermeister Gerd Hieber verwies allerdings darauf, dass die Verwaltung nur vorschlagen könne, was, auch auf Anraten des Rechtsanwaltsbüros, vertretbar sei. Die Stadt habe sich für die Betroffenen bereits engagiert, auch finanziell. Klaus Schätzle (SPD) nannte dann die Zahl von 15 000 Euro. "Wir haben die Mittel bis zur Schmerzgrenze ausgereizt", meinte er. Ähnlich äußerte sich Robert Trautwein (CDU). Man dürfe nicht trotzig gegen die Empfehlung des Rechtsanwaltbüros sein: "Die Stadt hat ihren Beitrag geleistet", betonte Tobias Nübel. Zu Beginn der Sitzung fragte Martin Lindmayer für die Interessengemeinschaft Hopfau an, ob die Stadt bereit sei, durch ihren Rechtsanwalt prüfen zu lassen, ob eine Klageberechtigung vorliege. Der Einfluss der Windenergieanlagen könne sich negativ auf den Bauplatzverkauf in Hopfau auswirken. Die Grundschule Hopfau könnte durch Schattenschlag und Schallemission betroffen sein, ein Wertverlust der Immobilien, auch städtischer Gebäude sei zu befürchten.