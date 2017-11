Sulz (tz). Die Stadt Sulz will sich am Landesprogramm "Natur in Stadt und Land" beteiligen und nimmt an der Ausschreibung für Landesgartenschauen und Gartenschauen für den Auslobungszeitraum 2026 bis 2030 teil. Das hat der Gemeinderat am Montag einstimmig beschlossen. Bei der ersten Bewerbung 2009 für ein Grünprojekt ist Sulz nicht berücksichtigt worden. Die Stadt reichte ein Projekt ein, das mit Einbeziehung des Neckars eine Verbindung zwischen Neckarwiesen und historischer Altstadt herstellen sollte. Es waren Vorlandabgrabungen auf dem Wöhrd und ein Fußweg knapp über dem Wasserspiegel des Neckars vorgesehen. Die Planung von 2009 soll vom Rottenburger Büro "freiraumconcept" überarbeitet und an die aktuellen Ausschreibungsanforderungen angepasst werden. Die Bewerbungsfrist endet am 22. Dezember. 50 Prozent der Investitionskosten – maximal zwei Millionen Euro – werden bezuschusst.