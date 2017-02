Sulz a. N. Sprung in ein gesundes Leben

Als ausgebildete Trainerin geht Holzer-Bertosch an Schulen im Umkreis und präsentiert das Präventionsprojekt "Skipping Hearts" der Deutschen Herzstiftung. Etwa 30 dieser Workshops führt sie im Jahr durch. In Mühlheim war sie schon zum zweiten Mal. Die Intention ist, den Kindern früh zu vermitteln, wie wichtig Sport für die Gesundheit ist. Laufen, springen und Ball spielen sollen sie, anstatt vor dem Computer zu sitzen. Und das Konzept ging zumindest bei den Mühlheimern auf.

Vier Stunden lang springen

So sprangen 27 Schüler in der Renfrizhauser Halle von 8 bis 12 Uhr mit ihren grünen Nylonseilen. Am Vormittag wurden nicht nur verschiedene Techniken geübt, sondern auch Doppelsprünge sowie Sprünge aus dem Handstand. Gegen Mittag zeigten die Dritt- und Viertklässler das Erlernte dann ihren Mitschülern und den Eltern.