Sulz a. N. Sportlich läuft alles rund beim FC

Kipp übergab das Wort an Roman Rieger, der als Vorstand Fußball intensiver auf die sportliche Situation einging. Da strahlten die Augen der Spieler, Funktionäre und Mitglieder. Zu verbessern wären allerdings noch die Zuschauerzahlen und auch die Jugendarbeit. Das sprach auch Ortsvorsteher Strobel an. Er teilte mit, dass es im Moment mehr als 300 Kinder und Jugendliche gibt, die sich einbringen wollten. Darauf wurde bei den Wahlen reagiert: Roman Rieger wurde auch zum Jugendleiter gewählt. Er will sich hier verstärkt einsetzen.

Neben dem Fussball gibt es beim FC Holzhausen noch die Jedermänner um Sepp Wössner und Roland Plocher, die Gruppe "Fit ab 40" die von Wiltraud Strobel geleitet wird, das Vorschulturnen mit Monika Lüdtke und Silvia Stöhr, das Kinderturnen mit Carmen Flach und Cordula Honneck, Volleyball mit Michael Wagner und Tischtennis mit Raphael Lüdtke.

Ehrenvorsitzenden Heinrich Kipp nahm die Vereinsehrungen vor: Andreas Stoll bekam für mehr als 300 Spiele die Spieler-Ehrennadel in Silber. Die Vereins-Ehrennadel in Bronze für achtjährige Tätigkeit erhielten Birgit Plocher und Frank Wolber. Über die Vereins-Ehrennadel in Gold (16 Jahre) durfte sich Marion Schneider freuen. Zum Ehrenmitglied wurde Wolfgang Hummel ernannt, der seit 40 Jahren Mitglied ist. Dazu gab es auch Verbandsehrungen, die Jürgen Klemenz vom WFV vornahm. Den Verbandsehrenbrief für fünf Jahre bekamen Cordula Honeck und Carmen Flach, die Verbandsehrennadel in Bronze für zehn Jahre Nicolas Kipp, Birgit Plocher und Frank Wolber. Die Verbands-Ehrennadel in Silber durfte sich Gerhard Dölker anstecken lassen, und die Verbands-Spielerehrennadel in Silber erhielten Andreas Stoll, Oividiu-Marcel Gaber und Andreas Stoll, die seit 20 Jahren aktiv sind.

Heinrich Kipp nützte auch die Gelegenheit, fünf Personen zu verabschieden, die sich im Verein engagiert hatten. Dies sind Carmen Flach. Cordula Honneck, Marion Schneider und Rainer Frey.

Zum Bild: Von links nach rechts: Nicolas Kipp, Rainer Frey, Birgit Plocher, Carmen Flach, Marion Schneider, Cordula Honneck und Gerhard Dölker.

In der Hauptversammlung des FC Holzhausen wurden in geheimer Wahl Bernd Plocher als Vorstand Finanzen für zwei weitere Jahre sowie Manfred Ahrens als Vorstand Veranstaltungen bestätigt. Für das Amt des Jugendleiters stellte sich Roman Rieger und für das Amt des Beisitzers Fußball Thomas Heinz zur Verfügung . Beisitzer sind Deborah Strobel (Freizeitsport), Phillippina Duttenhöfer (Clubheim), Florian Plocher (Pressewart), Roland Hoch (Hausmeister/Außenanlagen), Riccardo Spartaro (Geschäftsführung)

und Onur Kürtbagi (Veranstaltungen). Die Kasse prüfen Birgit Plocher und Frank Wolber.