Sulz a. N. Spielplatz "Katzensteig" soll versetzt werden

Bei den Bekanntgaben teilte die Ortsvorsteherin mit, dass bei der nächsten Verkehrsschau zwei neue Schilder am neuen Parkplatz bei den "Krautgärten", die durch den Bau der Eisenbahnbrücke angelegt wurden, angebracht werden sollen. Zum Dauer-Thema Parkplatz an der Grundschule teilte Seitz mit, dass neue Schilder angebracht werden. Zudem soll das Parkverbot in Zukunft überwacht werden. Für die Autos der Lehrer müsse noch eine Lösung gefunden werden.