Sulz a. N. Sperrung der Steige bleibt Thema

Der Vertreter von RVS Südwestbus sei auf die Konsequenzen einer Sperrung eingegangen, berichtete Plocher bei der Ortschaftsratssitzung am Dienstag über diesen Termin. Durch die Umleitung über die Bergfelder Klinge müssten bei 24 Fahrten rund 50 Kilometer mehr am Tag zurückgelegt werden, es gäbe eine höhere Verkehrsbelastung für das Wohngebiet "Obere Straße". Dabei sei wegen parkender Autos ein schweres Durchkommen der Busse im Wohngebiet zu erwarten. Die Mehraufwendungen müssten aufgefangen werden, etwa durch Reduzierungen der Fahrten der Zusammenlegung von Bussen. Eine Fahrplanänderung in den Wintermonaten sei nicht vorstellbar.

Vertreter der unteren Verkehrsbehörde und der Polizeidirektion Tuttlingen könnten sich vorstellen, einem Antrag der Stadt Sulz auf Sperrung der Steige zu folgen. Die verkehrsrechtliche Anordnung würde dann aber auch für landwirtschaftliche Fahrzeuge gelten. Die Polizei habe auch mitgeteilt dass in den vergangenen 25 Jahren auf dieser Steilstrecke nichts passiert sei.

Im Frühjahr sollen Ausführungsvarianten mit entsprechenden Auswirkungen im Ortschaftsrat eingebracht werden. Sollten Mehrkosten auf die Stadt Sulz zukommen, wird der Antrag auch im Gemeinderat auf der Tagesordnung stehen.