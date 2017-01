Sulz a. N. Spaziergang auf dem Eis kann gefährlich sein

Sulz (tz). Das Eis eignet sich derzeit auch bestens zum Schlittschuhlaufen. Es gibt etliche Spuren, die auf dieses winterliche Vergnügen hinweisen. Zuletzt sei dies vor mehr als 20 Jahren möglich gewesen, erinnert sich einer der Schlittschuhläufer, die schon am Sonntag das Eis getestet haben. Auch gestern sah man etliche Leute auf dem Neckar spazieren gehen. Die Stadtverwaltung warnt jedoch vor dem Betreten der Eisfläche. An verschiedenen, teilweise kaum sichtbaren Zuläufen, so auf Höhe der Firma Hauser, friert der Neckar auch bei diesen eisigen Temperaturen nur wenig oder kaum zu.