Sulz a. N. Spatenstich: Startschuss für Fischinger Steige II

Nachdem das Baugebiet "Etzelsteig" in Mühlheim nicht wie geplant umgesetzt werden konnte, scheint die Fischinger Steige die beste Alternative zu sein, auch wenn dort im Vorfeld einiges an bürokratischer Arbeit zu tun war. So konnten die am "Etzelsteig" geplanten Flächen nicht einfach auf die Fischinger Steige übertragen werden. Stattdessen war eine neue Bedarfsanalyse für den Standort erforderlich.

Obwohl der 100-prozentige Grunderwerb der Flächen durch die Stadt laut Hieber nicht möglich war, so könnten doch 15 Bauplätze auf dem 1,5 Hektar großen Gebiet angeboten werden. Neun werden dabei von der Stadt vermarktet, sechs vom privaten Investor RBS Wave, einer Tochterfirma der EnBW. Projektleiter Michael Müller und seine Kollegen Gerald Gangl und Wolfgang Siedersleben legen bei der Auswahl der Dienstleister Wert auf Regionalität.

Aufwand hat sich gelohnt