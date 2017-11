Sulz a. N. Sozialstation sucht neue Räume

Das Rechnungsjahr 2016 schloss nach dem Bericht von Interims-Geschäftsführerin Ramona Stühler mit einem Gewinn von knapp 22 000 Euro ab. Davon fließen 21 000 Euro in die Rücklage, die damit einen Stand von 108 000 Euro erreicht. Deutliche Umsatzzuwächse gab es bei der Behandlungspflege mit 676 000 Euro (ein Plus von mehr als 100 000 Euro) und der Nachbarschaftshilfe mit 206 000 Euro (plus 65 000 Euro). Um 10 000 Euro erhöhte sich der Umsatz bei "Essen auf Rädern". Mit 41 000 Euro sei es das bislang umsatzstärkste Jahr gewesen, freute sich Ramona Stühler, dass dieser Service immer besser angenommen wird. Auf der Ausgabenseite stiegen die Personalkosten von 1,1 auf knapp 1,3 Millionen Euro an.

Die Umsätze 2017 liegen in etwa auf dem Niveau von 2016. Die Auslastung der Sozialstation sei mehr als gut. Kundenwegfälle könnten aufgrund der beständigen Nachfrage rasch kompensiert werden. Ramona Stühler erwartet auch für 2017 einen positiven Abschluss.

Für 2018 seien Neueinstellungen geplant. Zudem wolle sich die Sozialstation "räumlich verändern". Ramona Stühler ist optimistisch, im kommenden Jahr ein geeignetes Objekt zu finden und zu kaufen. Für Gebäude und Grundstücke werden im Beschaffungsplan der Sozialstation 450 000 Euro eingestellt. Außerdem werden zwei Fahrzeuge für 18 000 Euro gekauft. Finanziert werden die Investitionen mit Eigenmitteln und einem Darlehen in Höhe von 300 000 Euro.