Sulz a. N. Sorge ums Fundament des Wasserschlosses

Seitdem zwei Holzsperren am Glatter Wehr kaputt seien, fließe das Glatt-Wasser ungebremst, schreibt Bertram an Bürgermeister Gerd Hieber und Ortsvorsteher Helmut Pfister. Die Senkung des Grundwasserspiegels wirke sich jetzt auch auf den Wassergraben um das Schloss aus – aber nicht nur. Bertram: "Wir im Hotel Züfle haben seitdem kein Grundwasser mehr, um unsere Kneippanlage und sonstigen Wasserbecken mit frischem Wasser zu versorgen."

Anfragen beim Bürgermeister in Sulz und beim Ortsvorsteher in Glatt, etwas dagegen zu unternehmen, seien bisher erfolglos gewesen, bedauert Bertram. Für ihn wäre es die günstigste Lösung, das Wehr wieder in Stand zu setzen und für Fische durchgängig zu machen. Das kann seiner Meinung nach sogar einfach bewerkstelligt werden. Es müsse keine Fischtreppe für 100 000 Euro und mehr gebaut werden.

Wenn das Wehr repariert sei und das Wasser wieder gestaut werde, seien womöglich alle Probleme gelöst. Bertram: "Der Grundwasserspiegel würde sich wieder auf den alten Stand heben, die unschöne Unkrautwüste im Bachbett würde versinken, wir könnten die Kneippanlage wieder in Betrieb nehmen, die Forellen in der Küche hätten wieder chlorfreies Wasser und der Wasserstand im Schlossgraben würde sich wieder füllen." Nur müssten sich Stadt Sulz, das Wasserwirtshaftsamt und der Besitzer des Wasserrechts an einen Tisch setzten. Vielleicht, so Bertram, wäre es sogar möglich, die Wasserkraft wieder zu nutzen. Den Klimawandel für das Glatter Wasserproblem verantwortlich zu machen, sei zu einfach.