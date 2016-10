Sulz a. N. Situation in Renfrizhausen spitzt sich immer mehr zu

Funkstille seitens der Stadt und der Volksbank

Sein Stellvertreter Reiner Kimmich und Ortschaftsrat Wolfgang Szabady machten einmal mehr deutlich, dass es keinerlei Gespräche gebe. Auch seitens der Stadt und der Volksbank herrsche Funkstille.

Was passiert mit dem Projekt "Weideglück?" "Wo sind die Ziegen?" "Wer hat die Ziegen bezahlt?" – Die Zuhörer wollten im Rahmen der Bürgerfragestunde Details wissen, die nicht alle von den Ortschaftsräten beantwortet werden konnten. Kimmich machte deutlich dass das Projekt "Weideglück" eine private Sache von Klaus-Peter Mühleck sei, der bisher einen Informationstag zu diesem Thema abgehalten hatte – in einer Zeit, in der in Renfrizhausen "die Welt noch in Ordnung war". Der Ortschaftsrat habe mit den Ziegen nichts zu tun, auch wenn vier vom Ortsbudget gespendet worden seien. Die Ziegen befänden sich auf dem Gelände der Familie Mühleck. Eine habe eingeschläfert werden müssen, da sie sich beim Ausladen ein Bein gebrochen habe. Kimmich gab weiter bekannt, dass 16 000 Euro für das Projekt im Haushalt eingestellt seien – für den Bereich, wo die Heckenaktion im Mühlbachtal zwischen Renfrizhausen und Bergfelden geplant sei. "Es findet auch in dieser Sache kein Gesprächsaustausch statt".