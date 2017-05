In der evangelischen Stadtkirche Sulz feierten am Sonntag sieben Mädchen und Jungen ihre Konfirmation. Die Konfirmationspredigt beim Festgottesdienst in der Stadtkirche, der vom Posaunenchor umrahmt wurde, hielt Pfarrerin Stefanie Fritz. Folgende Mädchen und Jungen bestätigten ihre Taufe: Tim Odermatt, Jakob Stiehle, Maximilian Lac, Oliver Mertens, Lena Steeb, Claudia Lehmann und Alina Caspar. Foto: ah