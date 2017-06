Sulz a. N. Showtänze, Schlümpfe und Hulapalu

Sulz-Hopfau (dli). Am Vormittag feierten die Kirchengemeinden aus Hopfau und Dürrenmettstetten einen Gottesdienst mit Pfarrer Wolfgang Müller im Festzelt unter dem Motto "Da ist Musik drin". Für die musikalische Umrahmung sorgten der Gesamtkirchenchor, der Posaunenchor und der Rainbow-Chor. Der Posaunenchor hieß die Besucher auf dem Festgelände mit dem Choral "Großer Gott, wir loben dich" willkommen.

Zum Frühschoppen und am Nachmittag spielten die Musikvereine aus Marschalkenzimmern, Gültstein, Leinstetten und Glatt. Am Abend füllte sich das Festzelt beim Auftritt der Hopfauer "Oldies" wieder. Durch das Programm des Vereinsabends führten in humorvoller Weise Mona Mutschler, Lisa Ruoff und Daniel Schrägle. Den schwungvollen Auftakt machte der Rainbow-Chor mit seinem "Knieballett" zum Radetzky-Marsch. Die Zuschauer sahen nur die Beine. Geschminkte Gesichter auf den Knien und eine Verkleidung für die Unterschenkel machten das Kostüm perfekt. Für ihren gekonnten Auftritt gab es viel Applaus. Sportlich und akrobatisch ging es beim Showtanz der sechs Mädchen von den Wanderfreunden Queens­park-Brachfeld zu. Ohne Zugabe durften sie nicht von der Bühne.

Ganz besonders freute sich Moderatorin Mona Mutschler, dass mit dem Kapellenverein Brachfeld auch Hopfaus jüngster Verein mit von der Partie war. Vorsitzender Thomas Buchner erinnerte mit dem Lied "Fährt der alte Lord fort" sowie einigen Gedichten an den Komiker Heinz Erhardt. Die Damen-Gymnastikgruppe des Sportvereins, "Team 86", hatte einen weiteren sehenswerten Auftritt. Die Choreografie und Kostüme der Piratenbräute passten perfekt. Das begeisterte Publikum forderte vehement eine Zugabe. Mit einem donnernden Applaus wurden sie für ihre Darbietung belohnt.