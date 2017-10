Sulz a. N. Shoppen und staunen

Sulz. Dass die Obstsaison in diesem Jahr nicht so gut verlaufen ist, macht dem Handels- und Gewerbeverein als Organisator des verkaufsoffenen Sonntags gar nichts aus. Am 29. Oktober findet dieser zum letzten Mal unter dem Motto "Apfeltag" von 12 bis 17 Uhr statt und soll nicht nur die Frauen zum Shoppen, sondern auch die Männer zum Verweilen und die Kinder zum Spielen anlocken.