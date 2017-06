Sulz a. N. Seniorenarbeit ist ein Schwerpunkt

Ihre Pfarrstelle II umfasst den östlichen Teil der Kernstadt, Kastell und die Schillerhöhe. In ihrem Bereich liegen die beiden Seniorenheime, ganz in ihrem Sinne, denn in der Arbeit mit Senioren möchte sie einen ihrer beruflichen Schwerpunkte sehen. In den Besuchen, Gottesdiensten, Gesprächen, beim Zuhören, Vermitteln von Ruhe und Zuversicht oder auch bei der Sterbebegleitung sieht sie praktische, echte Seelsorge. Menschen miteinander zusammen bringen, vielfältige Chancen gemeinsam nutzen, das ist ihr Hauptanliegen.

Neue Formen in der Kinder- und Jugendarbeit, etwa in gemeinschaftlich entwickelten Projekten, könnten Chancen sein, Glauben nachhaltig zu vermitteln. Beide Bereiche lieferten wieder neue Impulse für den Gottesdienst. In Holzhausen wird sie weiterhin Religionsunterricht erteilen.

Man spürt, sie fühlt sich wohl und angenommen in Sulz. Sie erlebte bereits die Entstehung der Verbundkirche und verfolgt gespannt deren Entwicklung. Positiv sieht sie auch das zukünftige Pfarrerteam mit Dekan Ulrich Vallon und Pfarrer Thomas Lehnardt in Holzhausen. Sie habe bereits viele Menschen kennengelernt, so sei die Entscheidung für Sulz keine Frage gewesen. Ihre Investitur findet am 17. September statt.