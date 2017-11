Sulz a. N. Selbstgemachtes in großer Vielfalt lockt die Besucher

Der Duft von Waffeln und Glühwein lockt schon von weitem, und beides war zum Wärmen von innen und außen an der warmen Tasse stark gefragt. Heiße Würste und Pommes rundeten das Speisenangebot ab. Natürlich kamen auch die Liebhaber von Kaffee und Kuchen nicht zu kurz.

Um die zwei großen Tannenbäume im Hof gruppierten sich die 14 Verkaufsstände, die nur selbst Hergestelltes anboten. Warme Strick- und Häkelsachen waren bei der nasskalten Witterung willkommen. Die kreative Vielfalt an Raumdeko ließ keine Wünsche offen hinsichtlich Farben, Formen und Material und Zeitgeist. Dekorierte echte Bergfelder Dachziegel, vor der Vernichtung bewahrt, waren genauso ein Hingucker wie die Wand- und Tischleuchten aus Japanpapier. Gestaltetes Holz als Kerzenhalter in modernem Design oder Einlegearbeiten zogen die Blicke an. Gedrechselte Schalen, Sterne, Pilze, Herzen oder Engel zeigten die Schönheit der Maserung heimischer Hölzer. Verarbeitete Naturhölzer überzeugten durch ihren eigenen Charme. Waldgeschichten auf kleinstem Raum mit Fuchs, Reh, Hase und Co. waren Anziehungspunkt für die Kleinen. Liebhaber von Naturseifen, besonderen Essigen und Ölen wurden ebenfalls fündig. Gegen die Kälte half vor Ort ein "Versucherle" aus der Schnapsbrennerei und für zu Hause ein wärmendes Schaffell. Außergewöhnliche Pralinenmützchen lockten an den Stand von Grundschule und Kindergarten.

Das rege Markttreiben in familiärer Atmosphäre erhielt durch Bergfelder Kinder eine besondere Note. Bereits um 13 Uhr stimmte die Flötengruppe von Lore Wagner auf die Adventszeit ein. Durch Weihnachtslieder des Kindergartens und der Bläserklasse war in der Dämmerung auch weihnachtliche Atmosphäre spürbar, erst recht, als der Nikolaus die kleinen Marktbesucher beschenkte.