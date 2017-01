Sulz a. N. Seit Weihnachten 1941 aktiver Sänger

Ein zartes Duett leitete anschließend über zu den Ehrungen. Für 75 Jahre aktives Singen dankte Mutschler Christoph Finckh. Lange Jahre habe er als einziger Tenor die Kantorei mit seinen sängerischen Fähigkeiten über Klippen hinweg gerettet. Er könne vom Blatt singen, und so jemanden brauche man, an den man sich anhängen könne, so Mutschler. Finckh seinerseits erzählte, dass er seit seinem ersten Auftritt an Heiligabend 1941 nie das Singen an diesem Tag ausgelassen habe. Von den Verbänden der evangelischen Kirchenchöre und der evangelischen Kirchenmusik wurde sein langjähriges Engagement mit zwei Urkunden gewürdigt.

Für 40 Jahre Singen, davon 31 Jahre als Chorleiterin und 35 Jahre im Organistendienst, wurde Erika Rieder eine besondere Auszeichnung zuteil. Beifall begleitete den Dank des Chores. "Es passt, wir sind alle glücklich und froh", sagte Mutschler. Die Orgel gehöre zu ihrem Leben, sie mache es wahnsinnig gern, bestätigte Rieder. Auch ihr überreichte Mutschler die Anerkennung der evangelischen Kirchenmusik Württemberg und des Chorverbands der evangelischen Kirchenchöre Deutschland in Form einer Urkunde.