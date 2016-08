Sulz a. N. Seit der Ausbildung mit im Boot

Heute ist Kristina Best am Alltax-Standort in Sulz tätig, seit 2012 ist sie hauptverantwortlich für den Bereich Lohn und Gehaltabrechnungen für Mandanten. Sie wird sowohl von ihren Mandanten als auch von allen Kolleginnen sehr geschätzt.

Die Geschäftsleitung bedankte sich bei Kristina Best für ihr Engagement, ihren verantwortungsbewussten Einsatz und die vertrauensvolle sowie erfolgreiche Zusammenarbeit.