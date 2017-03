Sulz a. N. Seit 40 Jahren gibt er den Takt an

Sulz-Bergfelden. Ein Foto von einem Gemeindeausflug 1963 nach Schwäbisch Gmünd zeigt den 15-jährigen Bernd Klaiber vor der dortigen Kirche, die Petrus-Statue betrachtend. Zu diesem Bild hat der damalige Bergfelder Pfarrer Werner Auer ein Gedicht geschrieben: "Bernd fand sich dann nach ein’ger Müh’ genau dem Petrus vis á vis. Der fragt ihn: ›Was führt dich zu mir? Und überhaupt, was macht ihr hier?‹ D’rauf stellt nun der Bernd ihm vor den Kirchen- und Posaunenchor. ›Und du bist Dirigent und Leiter?‹, so fragt den Bernd er darauf weiter. ›Nein, nein‹, meint Bernd. – "Doch wirst du’s werden! Es gibt nichts Schöneres auf Erden." So die weissagenden Worte, die Auer damals dem Petrus in den Mund legte.

Inzwischen kann Bernd Klaiber stolz auf 40 Jahre Dirigententätigkeit zurückblicken. Klaiber war damals zwei Jahre im Posaunenchor. Dabei stammt er keineswegs aus einer Musikerfamilie. Er nahm zwar in seiner Schulzeit einige Wochen am Blockflötenunterricht teil, aber draußen zu kicken, lockte mehr als Flöte zu üben. 1958 wurde der Posaunenchor in Bergfelden gegründet, das reizte ihn schon, aber seine Mutter Alwine achtete ihren Bernd als zu schmächtig für so eine Posaune, sodass er erst 1961 dem Posaunenchor beitrat.

Die Ausbildung am Flügelhorn beinhaltete das Üben von zwei bis drei Tonleitern und den Anstoß. Die Griffe mussten auswendig gelernt werden. 1968 wurde der Musikverein auf Bernd Klaiber aufmerksam. Zusammen mit seinem Zwillingsbruder Gerd trat er ein und spielte die erste Trompete.