Sulz a. N. Seit 230 Jahren im Zeichen des Hannikel-Fluches

Als einer der gefürchtetsten Räuber von Württemberg zog er um 1770 herum mit einer Bande von rund 35 Mitgliedern durch die Lande. Als man ihn schließlich verhaften konnte und 1787 in Sulz zum Tod durch den Strang verurteilte, soll Hannikel einen Fluch auf das Sulzer Kinderfest ausgesprochen haben.

Doch anstatt aus Ehrfurcht davor zu erstarren, feiern die Sulzer ihr Neckar- und Kinderfest weiterhin und lassen sich auch von schlechtem Wetter nicht einschüchtern. Was zum 230-jährigen Bestehen des Räuber-Fluches beim kommenden Fest geschehen wird, bleibt mit Spannung abzuwarten. Zumindest das Programm ist in trockenen Tüchern.

So geht es am Freitagabend, 14. Juli, um 18 Uhr mit der zweiten Feierabend-Hockete unter dem Sonnensegel in Sulz los.