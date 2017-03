Sulz a. N. Seine Hits berühren die Fans

Sulz-Bergfelden. In fast jeder Kirche hängt ein Kreuz. Was hat das zu bedeuten? Warum hängt da nicht ein Blütenkranz oder ein Regenbogen oder der Stern von Bethlehem? Eine spannende Frage, die von den mindestens ebenso spannenden und ergreifenden biblischen Berichten vom Leben, Leiden und Sterben Jesu umfassend beantwortet wird: Da geht es um Liebe und Leidenschaft, Verrat und Einsamkeit – es geht um Mord und Totschlag und um "dich und mich". Das Konzertprogramm "Bilder der Passion" lässt die Personen, Bilder und Berichte rund um die Kreuzigung Jesu auf eindrückliche Weise lebendig und aktuell werden und wagt im Einklang mit der Bibel eine multimediale Antwort auf die oben gestellte Frage, heißt es in der Ankündigung.

Nach der erfolgreichen Produktion "Bilder der Weihnacht", bei der der Liedermacher Clemens Bittlinger zusammen mit dem Schweizer Tastenvirtuosen David Plüss seine Version der Weihnachtsgeschichte erzählt, konnte als besonderer Gast für dieses Programm die Ausnahmeflötistin Bettina Alms gewonnen werden. Bettina Alms schloss 1986 ihr Blockflötenstudium mit "summa cum laude" ab. Anschließend besuchte sie Hochs Konservatorium in Frankfurt, wo sie 1990 ihren Abschluss im Hauptfach Violine machte. Die Musikerin hat eine reiche Konzert Erfahrung im In- und Ausland und begeisterte mit ihrer verträumten und temperamentvollen Instrumentalmusik schon mehrfach das Fernsehpublikum.

Clemens Bittlinger ist Pfarrer, Autor und Liedermacher. Über 3000 Konzerte in den vergangenen drei Jahrzehnten und 24 veröffentlichte CDs machen diesen preisgekrönten Singer-Songwriter zu einem der erfolgreichsten Interpreten seines Genres.