Sulz a. N. Seibold gewinnt Fashion-Award

Der Holzhauser hat sich einen Namen gemacht: Für den Award in Wien konnte er sich nicht bewerben, sondern ist nominiert worden. Seine Arbeiten waren in Wien schon bestens bekannt.

Zugute kam ihm in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn eine fundierte Ausbildung, die 1998 mit einer Damenschneiderlehre begann. Die Gesellenjahre verbrachte er im Haute-Couture Modeatelier Hübner in Stuttgart. Weitere Ausbildungen zum Herrenschneider am Staatstheater Stuttgart und zum Kürschner im renommierten Pelzhaus Brigitte Herm-Binder in Stuttgart folgten. In allen Ausbildungsberufen absolvierte er die Meisterprüfung.

Von der Firma Digel in Nagold wechselte Seibold nach Hamburg, wo er Leiter der Design- und Modellabteilung im Hause Peter Steinbrück Pelze wurde. Durch seinen Erfolg in Hamburg wurde die Firma Liska in Wien auf ihn aufmerksam und warb ihn 2013 ab. Als Chefdesigner entwarf er Kleider für den Kurier, die Vogue und Events wie die Romy Gala oder den Opernball. Seibold ist weit herumgekommen. Für seine Arbeitgeber war er unter anderem in Mailand, St. Petersburg, London und New York tätig. In Hamburg, sagt er, sei er "durchs Tor der Welt" gegangen. Sie ist für ihn die schönste Stadt Deutschlands geblieben.