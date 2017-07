Sulz a. N. Schwungvoller Start in eine neue Zeit

Die angekündigte Hockete sollte eigentlich in der Dorfmitte stattfinden, doch der Wetterbericht sagte kühles und regnerisches Wetter voraus. Die Verantwortlichen reagierten schnell, und so wurde die Hockete kurzerhand in die Gemeindehalle verlegt, was der guten Stimmung jedoch keinen Abbruch tat. Ebenfalls eingeladen war die Sulzer Seniorentanzgruppe "ErlebniSTanz", die in unterschiedlichen Formationen zu passender Musik ihre Freude an der Bewegung zeigte. "Wir zeigen die andere Art zu tanzen", rief Tanzleiterin Claudia Bronner den Gästen zu und schon hieß es wieder "vorwärts, rückwärts, seitwärts, schließen", was von den Frauen ab 65 Jahren aufwärts gerne befolgt wurde.

Von der Empore schallten anschließend die kräftigen Männerstimmen herunter und hießen die Besucher musikalisch schwungvoll "Willkommen".

Mit "Ei, du Mädchen vom Lande", dem "Schifferlied" und dem "Warum bist du gekommen" aus der Oper "Der Bajazzo" sang die "Eintracht" Altbewährtes aus ihrem Repertoire, zu dem auch der "Sonntagmorgen in den Bergen", der "Württemberger Wein", das "Bierlied" und "Wir sind die Könige der Welt" gehören. Mancher Fuß wippte mit, mancher Zuhörer summte mit, kurzum die zahlreichen Gäste erlebten eine gemütliche und unterhaltsame Hockete bis in die späten Abendstunden.