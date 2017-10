Sulz a. N. Schwäbisches Tüfteln führt zum Welterfolg

Nach der Einführung durch Hans Schanz gab Bertram zunächst einen Überblick über die Entwicklung seines Unternehmens von 1981 bis heute mit 207 Mitarbeitern, Umsatzzahlen, Niederlassungen in den USA, Frankreich, der Tschechischen Republik und Malaysia. Viele Qualitätszertifikate zeichnen seine medizinischen Produkte aus. Die drei Hauptkategorien umfassen das Airway Management, also die Atemwegesicherung, das Zubehör für Anästhesie und Intensivpflege und die Tourniquets. Das sind Blutsperregeräte, um ein relativ blutleeres Operationsfeld für chirurgische Eingriffe zu erzeugen. Bilder verdeutlichten alle Ausführungen. So verstand man auch die Anwendung des Larynx-Tubus, sein entwickeltes Gerät, das durch die geniale Verwendbarkeit zum Hauptprodukt avancierte. Und brandneu, noch nie der breiten Öffentlichkeit vorgestellt, sahen die Männer das neueste Tourniquet, an dessen Entwicklung drei bis vier Jahre gearbeitet wurde. Die Zuhörer erfuhren, wie die persönlichen Kontakte hergestellt werden, auf die Bertram besonderen Wert legt, und erhielten Einblicke in die Produktion. Alles hatte mit einem Manometer im ehemaligen Fischgeschäft begonnen.

Kleine heitere Episoden begleiteten eine bemerkenswerte Biografie eines praktisch begabten Jungen, der den Umgang mit Menschen von klein auf lernte und durch eine kaufmännische Lehre eigentlich den Grundstock zu einem Allroundtalent legte.

Schmunzelnd hörte man von der ersten beeindruckenden Hotelübernachtung während der Ausbildung. "Ich bleib im Export", wurde zum Lebensziel. Bertram erzählte, wie er "in der Fremde" bei seinem Stuttgarter Chef ein Mal vergebens um mehr Lohn bat. "Es ist nicht gut, wenn junge Leute in der Stadt so viel Geld haben", bekam er zur Antwort. Der Fußball spielte immer eine große Rolle im Leben des Unternehmers. "Alle Arbeit schätzen, alles erfordert Wissen", ist der persönliche Teil seiner Philosophie, "ständig am Namen zu schaffen, dass das erhalten bleibt", schließt das Geschäft ein.