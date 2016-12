Sulz a. N. Schwabenland ist Spitzbubenland

Sulz-Glatt. Schwaben war um 1800 eine Hochburg legendärer Räuberbanden. Grund war die territoriale Zersplittertheit zwischen einer Unzahl von Hoheitsgebieten durch Würdenträger, Landesherren, Fürsten, Rittertümer und Reichsstädte. So war es ein Leichtes, sich binnen kürzester Entfernung in einen anderen Regierungsbereich zu flüchten und so der Strafverfolgung zu entkommen. Zudem bot Schwaben auch aufgrund seiner geographischen Gegebenheiten, mit Wäldern und zerklüfteten Bergen, eine Reihe von Verstecken.

Die soziale Struktur jener Zeit sah keine Versorgungsansprüche vor. Hinzu kamen zu Beginn des 19. Jahrhunderts Naturkatastrophen, die für verheerende Ernteausfälle sorgten, und Unzählige ums Überleben kämpfen lies. Wer nicht Bürger einer Kommune war, musste oftmals betteln, um zu überleben – oder wurde kriminell. Auf diesem Nährboden sammelten sich Banditen und Spitzbuben zu Banden wie der des "Schwarzen Veri", des "Schleiferstoni", des "Alten Bregenzer Seppel" und natürlich des Hannikel.

Das Kul­tur- und Mu­se­ums­zen­trum (KMZ) Schloss Glatt zeigt von morgen an die Ausstellung "Im Spitzbubenland – Räuber um 1800 in Schwaben", die in ähnlicher Form bereits im Jahr 2010 zu sehen war. Hier erhalten die Besucher auf Infotafeln und als Exponate, sowie audiovisuell, tiefe Einblicke in das wilde Leben der Vaganten. Dabei werden nicht nur die berüchtigten Bandenführer dargestellt, auch die Rolle der Frauen innerhalb der Banden wird beleuchtet. Ein weiteres Augenmerk liegt auf dem Rotwelsch, der Gaunersprache, und den Geheimzeichen, den Zinken, mit denen sich die Gesetzlosen verständigten.