Sulz a. N. Schutzhütte kann gebaut werden

Dass diese Entscheidung dem Verein nicht leicht gefallen sei, machte Vorsitzende Stefanie Jäkle in der Hauptversammlung deutlich. Viel Arbeit, Zeit und Herzblut sei damals in den Umbau und die Renovierung des Wanderstübles gesteckt worden, vom verstorbenen Vorsitzenden Gerhard Ade engagiert geleitet, berichtete Jäkle. Da man mittlerweile aber bei Veranstaltungen an die räumlichen Grenzen stoße, sehe der Verein dies als eine gute Chance an, künftig über ein besseres Platzangebot zu verfügen.

Der finanziell gut aufgestellte Verein befasste sich außerdem schon seit längerem mit einer anderen Baumaßnahme. Auf dem weitläufigen Platz beim Aussichtsturm soll eine Schutz- und Wanderhütte mit Terrasse gebaut werden. Zwei Drittel der Schutzhütte werden für Wanderer und Besucher frei zugänglich sein. Alexander Eisele stellte das Bauvorhaben in Blockbauweise mittels Bilderschau vor. Für dieses Projekt wurden Leader-Fördermittel beantragt.

Ortsvorsteher Robert Trautwein konnte zur Freude aller Vereinsmitglieder den positiven Bescheid, den er ebenfalls erst am Abend erhalten hatte, verkünden. Die anschließende Beschlussfassung fiel den Mitgliedern somit leicht, einhellig stimmten sie dem Bau der Schutzhütte zu.