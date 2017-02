Sulz a. N. Schule rüstet beim Thema Multimedia deutlich auf

Die technische Aufrüstung ist aber teuer. Für die beiden geplanten Monitore, die Lizenz zur Vertretungsplansoftware und die dazugehörige App fallen mit den Installationsgebühren Gesamtkosten von rund 10 000 Euro an. "Ich weiß von anderen Schulen in Rottweil beispielsweise, dass sie so etwas haben. Da wollen wir natürlich nachziehen", sagt Schulleiterin Katharina Lucke.

Eine kräftige Finanzspritze erhält die Schule vom Förderverein. Unter anderem ins Projekt "Digitales schwarzes Brett" soll dessen Spende nämlich fließen. Die 7000 Euro sind im vergangenen Jahr durch Veranstaltungen wie das Jazzkonzert, die Frühjahrsinfoveranstaltung für die Fünftklässler und Vorträge zum Thema Gedächtnistraining und Ernährung zusammengekommen. Zudem habe es in letzter Zeit recht wenig Lehrerwünsche gegeben, meint die Vorsitzende des Fördervereins, Gabi Kreher. Umso mehr freue sie sich, eine Spende in dieser Höhe übergeben zu können. Der Förderverein feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen.

Bis die schwarzen Bretter jedoch aufgebaut werden, kann es noch eine Weile dauern, meint Lucke. So sollten diese im Zuge des geplanten Netzwerkausbaus installiert werden, doch bis Zuschüsse vom Bund zur Digitalisierung in den Schulen bewilligt seien, könne es Herbst werden. An der Stadt liege das auf keinen Fall. "Die unterstützt uns gut, und die Übertragung der Haushaltsreste aus dem vergangenen Jahr funktioniert immer reibungslos", fand sie nur positive Worte.