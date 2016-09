Sulz a. N. Schule hat jetzt auch eine Bläserklasse

Sulz-Bergfelden. Der 23. September 2016 wird in die Annalen der Bergfelder Grundschule eingehen. An diesem Tag konnte Schulleiterin Christine Fries 19 Kinder in einer Bläserklasse begrüßen. In Kooperation mit dem Musikverein wurde zum ersten Mal seit Schulbestehen eine solche Klasse ins Leben gerufen.