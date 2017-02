Sulz a. N. Schuldig gesprochen

Daueranklagepunkt war das immer noch fehlende Internet. Das versprach Pfister diesmal für August, ob in diesem oder nächsten Jahr, das ließ er offen. Dass er am Fischsterben im Schlossteich schuldig sei, das musste er sich auch vorwerfen lassen, dabei hätte er doch eine gute Lösung. Die Feuerwehr müsse nur alle zwei Wochen üben und Wasser in den Teich pumpen.

Die Brückensanierung war natürlich ein Planungsfehler. Pfister sah nichtsdestoweniger etwas Positives: Da könne man testen, ob die Auswärtigen auch ohne Umleitungsschilder Glatt fänden. Am Ende gab er den Schlüssel doch her. Die Narrenfahne wurde vor dem Rathaus gehisst. Die Narren können nun regieren.