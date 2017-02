Sulz a. N. Schon wieder ein Brand in Mühlheim

Am 21. Januar ist bei der Kirche in Mühlheim ein Wohngebäude abgebrannt (wir berichteten). Die Brandursache konnte die Polizei gestern dazu noch nicht mitteilen, versicherte aber, dass kein Zusammenhang mit dem Brand im Flurweg besteht. "Mühlheim hat keinen Feuerteufel", betonte der Polizeisprecher in Tuttlingen.

Die Ursache für den Gartenhausbrand konnte die Polizei vor Ort schnell ermitteln: Ausgelöst worden sei das Feuer durch ein Rauchgerät, mit dem der Imker Bienen in den Kästen beruhigt. Diese standen außerhalb des Häuschens.

Bienenvölker wurden nicht vernichtet. Etliche Bienen flogen draußen aber aufgeregt herum. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 5000 bis 10:000 Euro.

Innerhalb von zwei Wochen musste die Feuerwehr nun dreimal in Sulz ausrücken. Am vergangenen Montag bekämpfte sie einen Schwelbrand in einem Haus in Sigmarswangen.