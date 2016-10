Sulz a. N. Schon die Mütter haben hier gespielt

Sulz-Sigmarswangen. Der Spielplatz liegt im Wohngebiet, wird überwiegend von einheimischen Kindern genutzt und ist zu Fuß gut erreichbar. Auswärtige Besucher sind eher selten. Parkmöglichkeiten gäbe es entlang der Straße aber genug.

Außerdem ist die im Umbau befindliche Mehrzweckhalle nicht weit, die im Dezember als zukünftiges Bürgerzentrum wieder eröffnet wird. Größer ist die Entfernung zur Bushaltestelle bei der Kirche. "Als wir Kinder waren, war das hier das Neubaugebiet", erklärt die vierfache Mutter Liane Blattert. Sie habe bereits selbst als Kind auf diesem Platz gespielt, sogar teilweise mit denselben Geräten. Sie ist sich mit Daniela Hägele einig, dass man nun über das neue Spielgerät für die Kleinen sehr froh sei.

In der Tat zieht der neue Sandspielturm unsere Spielplatztester, Kinder aus drei Familien, magisch an. Die drei Jüngsten, Liam, Lukas und Aaron, finden an diesem heißen Sommertag ein winziges Schattenplätzchen unter der Plattform und spielen mit ihren Fahrzeugen im Sand, während die siebenjährige Franziska eine Schale befüllt, an der Kette nach oben zieht und den Sand durch ein Rohr wieder nach unten rieseln lässt. Zuvor hat sie mit ihrer neunjährigen Schwester Alina um die Wette geschaukelt und die Wippe ausprobiert, die die beiden "etwas zu hart" finden. Während die Mädchen aus dem Nachbarort zum ersten Mal hier sind, kennen die Buben im Alter von knapp drei bis acht Jahren den Spielplatz bereits.