Sulz a. N. Schnee ist jetzt gut für die Obstbäume

Nachts herrsche seit Wochen Frost, tagsüber schien jedoch fast zwei Wochen lang die Sonne. Dabei stiegen die Temperaturen kräftig an: "In der Sonne am Haus haben wir nicht selten über 15 Grad gemessen, an Neujahr waren es sogar 19 Grad."

So warm könne es auch mikroklimatisch am Fuß eines Baums werden, vor allem am Hang. Dabei taue die Rinde auf, und es verdunste Feuchtigkeit. Da der bis vor kurzem schneefreie Boden inzwischen 20 bis 30 Zentimeter tief gefroren sei, könne sich der Baum nicht mit Wasser versorgen. Frostschäden könnten die Folge sein.

Neuner-Duttenhofer hofft nun, dass es vor den sibirisch kalten Nächten, die für Freitag und Samstag erwartet werden, noch eine dicke, schützende Schneedecke vom Himmel rieselt.