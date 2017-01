Sulz a. N. Schlosshexen fliegen zum Ball

Die Hexenmeisterin ist überzeugt: Diese Art, die Hexen zu erwecken, ist einzigartig im Kerngebiet der traditionellen Fasnet. "Und der Flug der Glatter Schlosshexen ist einmalig im süddeutschen Luftraum", meinte die Hexenchefin. Die Flughexen trieben dann zusammen mit den anderen Schlosshexen, die vom Schlossgraben aufstiegen, ihr Unwesen. Die Zuschauer waren begeistert von dem Ritual. In diesem Jahr war es der 27. Flug, der den Schlosshexenball eröffnete.

Im historischen Gebäude wurde gefeiert. Auf beiden Etagen ging es rund, die Narren feierten in der Bar im Erdgeschoss genauso wie im Bürgersaal. Das Duo "Magic Moments" hielt mit zahlreichen Fasnets- und Stimmungslieder die Narren der verschiedenen Zünfte in Bewegung.

Neben der Narrenzunft aus Vöhringen, die sowohl ihre Hexen als auch die anderen Hästräger mitgebracht hatte, tobten sich die Hexen aus Rötenberg aus. Zu Gast war auch die Narrenzunft aus Ergenzingen. Hexenmeisterin Ute Deger betonte, dass es das Ziel der Schlosshexenzunft sei, wieder mehr Einheimische in den Bürgersaal zu bekommen. So wird nur eine gewisse Zahl an Gastzünften eingeladen.