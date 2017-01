Sulz a. N. Schlager-Legenden in der Stadthalle

Michael Heck, der durch das Programm führte, hatte zu Anfang für das Publikum einen Wermutstropfen und ein Zuckerle parat: Bata Illic konnte wegen zu winterlicher Straßenverhältnisse nicht kommen, dafür sprang Gaby Baginsky in die Bresche.

Herzlich begrüßte Michael Heck die vielen Zuhörer und stieg mit "Tausend Stunden Einsamkeit", Gitarre spielend, in das Programm ein. Was hätte zu dieser tiefen, vollen Stimme besser gepasst als die Musikrichtung Country. "Oh Shenandoah" war dafür ein Beispiel. Schon bei "Hohe Tannen" klatschte das Publikum im Takt mit. Auch eine Etage höher konnte seine Stimme mit "Only the long Way" überzeugen. Die Technik hatte zu allen Auftritten die absolut passende Hintergrundillustration parat.

Nach diesem runden Auftritt kündigte er "eine schöne Frau" an: Lena Valaitis. Auf der einen Seite ungemein keck, frisch, voll Bewegung, auf der anderen ganz "Grande Dame", startete sie ihren Auftritt mit dem schwungvollen "Ob es so oder so oder anders kommt". Über das Altern philosophierend, schloss sich "Immer die schönen Träume" an. Das Lied "Und ich rufe deinen Namen", ihrem Mann gewidmet, war fast zu gefühlvoll, um richtig mitzureißen, wie auch "Das Buch des Lebens". Doch sind es herrliche Melodien.