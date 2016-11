Sulz a. N. Schauspielen und Gutes bewirken

Sulz-Mühlheim (ah). Sehr erfolgreich ging die Theaterwoche des Tragödienstadl Mühlheim zu Ende. Hans-Jürgen Kronbiegel, der Vorsitzende, der gleichzeitig die Regie beim Dreiakter "Frühlingserwachen" oder "Auf gute Nachbarschaft" inne hatte, durfte, nachdem der Vorhang der letzten Vorführung geschlossen wurde, wieder einmal dem Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg einen Scheck überreicht.

1600 Euro waren es, die Kronbiegel an Rosemarie Steurenthaler überreichen durfte. Damit hat der Verein, der seit 1987 den Förderverein unterstützt, bereits 92 500 Euro gesammelt und jährlich an die Unterstützungseinrichtung überreicht.

Rosemarie Steurenthaler war bei der Schlussveranstaltung in der Mühlbachhalle begeistert von dem Theaterstück und vor allen Dingen von den Laien-Schauspielern, die alles geben, um die Menschen in der Halle für einen kurzen Zeitraum glücklich zu machen. Mehr als 900 Besucher kamen zu den Aufführungen, es gab drei Abendveranstaltungen, dazu die Hauptprobe, bei der die Kinder dabei sein durften. Am Samstag gab es wieder eine Seniorenveranstaltung, die sich von Jahr zu Jahr entwickelt.

In ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit ist Rosemarie Steuren-thaler froh über Vereine wie den Tragödienstadl, die sich in den Dienst der Sache stellen und ganz besonders, wie in diesem Fall, immer wieder aktiv sind. Auf den Förderverein kommt in naher Zukunft viel Arbeit zu, die Kinderklinik in Freiburg wird neu gebaut und damit muss auch ein neues Elternhaus gebaut werden.

Das bisherige Elternhaus wird von der Stadt Freiburg übernommen und geht in eine andere Nutzung über. Dafür wird der Förderverein entschädigt und kann so das neue Elternhaus finanzieren. Wenn die Arbeiten beginnen und fertig gestellt werden, dann wird auch der Tragödienstadl als Dauerspender wieder eingeladen. Hans-Jürgen Kronbiegel nutzte nach der letzten Aufführungdie Möglichkeit, sich bei seinen fleißigen Helfern zu bedanken.

In den Vordergrund stellte er mit Monika Schlotterbeck und Monika Awistus, zwei Frauen, die sehr viel leisten. Vom Vorverkauf, bis hin zur Unterstützung als Souffleuse, sind sie vor und hinter der Bühne zu finden und helfen überall mit, wo sie gebraucht werden.

Alex Geissler und Ralf Stein haben die neue Kulisse zugeschnitten und auf das Hofgeschehen aufgebaut. Es galt drei Häuser darzustellen, das ist perfekt gelungen.