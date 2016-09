Sulz a. N. Schatztruhe im nach Vanille duftenden Sand

Zuerst wurde unter der Anleitung von Nina Ciglenecki-Köchel vom Kinder- und Jugendbüro auf mit Leinwand bespannte Rahmen zweiseitiges Klebeband aufgebracht. Dann bemalten die Kinder die Folie des Klebebandes mit Motiven ihrer Wahl. Diese wurden dann mit einem Papiermesser vorsichtig abgelöst. Auf das Klebeband, dass nun zum Vorschein kam, streuten die Kinder verschiedenfarbigen Sand. Das Ganze wurde schließlich mit Glitzer und Mosaiksteinchen verziert.

So entstanden die unterschiedlichsten Motive, beispielsweise ein rotes Herz, ein schwarzweißes Yin und Yang-Symbol oder ein Pferd mit einer violetten Blume. Das beliebteste Motiv war eine Meereslandschaft mit einem Grund aus Sand (der sogar nach Vanille duftete), jede Menge Fische, Kraken und einer richtigen Schatzkiste. Da konnten die Kinder dann so richtig in ihre Fantasie abtauchen.