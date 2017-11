Sulz a. N. Sanftes und Fetziges

Liedermacher Jonathan Böttcher präsentierte sein Mitmach-Konzert für Kinder von fünf bis zehn Jahren in Zusammenarbeit mit Bärbel Kunz. "Der Mops vom Hugelberg" verpackt die Themen "Anders-Sein" und Ausgrenzung, Freundschaft und Stärke durch Zusammenhalt in eine unterhaltsame Geschichte. Eingebettet in Erzählpassagen und Dialoge gab es kindgerechte Lieder mit vielen Wiederholungen und ohrwurmverdächtigen Melodien.

Auf Stühlen und Sitzkissen direkt vor der Bühne oder dicht an die Begleitpersonen geschmiegt verfolgten die kleinen Besucher das Geschehen. Böttcher übernahm die Rolle als Erzähler, Sänger und musikalischer Begleiter mit der Gitarre, während Kunz als Dialogpartnerin und Sängerin die Hände frei hatte und die Kinder zum Mitmachen motivierte. Es dauerte nicht lange, bis ein energisches "Hurra" aus vielen Kehlen ertönte. Es durfte geklatscht werden. Auch Schnipsen, Stampfen, Seufzen und Luftküsse gehörten zum Repertoire.

Ausgehend vom Vorstellungslied "Ich bin der Mops vom Hugelberg" steuerte die Geschichte um das dicke Mäusekind, das als "kugelrunder Suppenklops" verspottet wird, mit dem Titel "Alarm, Alarm – rette sich wer kann" seinem Höhepunkt entgegen. "Zusammen sind wir stark" lautete die Erkenntnis, die die kleinen Musicalfans zum Abschluss einer vergnüglichen Stunde gerne mitsangen.