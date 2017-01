Sulz a. N. Sänger wollen wieder durchstarten

Dies schmerzte den Verein auch finanziell, zumal sogar die geplante Sonnwendfeier wetterbedingt ausfallen musste. Vera Schmoll schloss die Kasse erwartungsgemäß mit einem Minus ab. Abgemildert wurde dieses immerhin noch durch die Volksbank-Spende aus dem Gewinnsparen, die in diesem Jahr zweckgebunden eingesetzt werden muss. Kühne hofft nun auf viele Gäste und ein gutes Ergebnis beim Frühjahrssingen am 8. und 9. April und bei der Sängerkirbe am 14. Oktober, um den angefallenen Verlust bis zum Jahresende wieder auszugleichen. Allerdings sei auch der zu zahlende Hallenbeitrag für Veranstaltungen um 33 Prozent gestiegen. Der Verein macht sich daher Gedanken über die Nutzungsmöglichkeiten des Bürgerzentrums. Vielleicht könne man das Theaterspielen aufleben lassen, überlegte Kühne und bat "unentdeckte Talente" aus dem Dorf, sich zu melden.

Sein besonderer Dank galt den "Geschwistern Breil" für den Spaß im Verein und die unkomplizierte gegenseitige Vertretung der Chorleiter. Ohne sie gäbe es den Verein sicherlich nicht in seiner jetzigen Form, lobte Kühne.

Umso mehr passt es ins Bild, dass der Verein am 28. Oktober zu einer ganz besonderen Veranstaltung einlädt: Anlässlich des 20. Todestages von Albert Breil findet zur Würdigung der Verdienste des früheren Dirigenten ein Gedächtniskonzert statt.