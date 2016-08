Sulz a. N. Ruine Albeck: Zeuge vergangener Zeiten

Der Weg hoch zur Ruine Albeck ist schattig und gut begehbar. Otto Wössners rumänischer Jagdhund zieht voller Tatendrang an der Leine. Zwei Wanderer kommen gerade von der Burg. Sie loben die Info-Schilder zur Geschichte der Albeck am Wegrand. Der Rotary Club Horb/Oberer Neckar hat sie als Beitrag zur 1225-Jahr-Feier von Sulz aufgestellt. Nein, in den kriegerischen Zeiten des Mittelalter wollten sie nicht leben, meinen die beiden.

Nicht nur Wanderer benutzen den Serpentinenweg. Otto Wössner, Vorsitzender des Fördervereins Ruine Albeck, zeigt auf die Fahrradspuren. "Das sind Biker", meint er. Wagemutige Radler: Eine gute Fahrtechnik und gute Bremsen brauchen sie jedenfalls, um die Kehrtwenden zu bewältigen.

Der Weg wird steiler, und Wössners Hund zieht schon nicht mehr so stark an der Leine. Rechts steht eine Sitzbank. Sie ist intakt, bei der anderen Bank weiter oben fehlt die Rückenlehne. Gut zu begehen sind am Ende des Wegs die Steinstufen. Ohne sie wäre es für ältere Menschen beschwerlich, das letze Stück zur Ruine zurückzulegen. Doch da weist Wössner schon auf eine anderes Problem hin. Bis dicht an den Pfad heran wachsen die Brennnesseln. "Nehmt die Arme hoch, damit ihr durchkommt", musste kürzlich Wössner Kindergartenkinder, die er auf die Ruine führte, warnen.