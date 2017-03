Sulz a. N. Ruhiges Jahr ohne Auswärtstermine

Aktuell gehören zur Kapelle 24 Musiker. Diese Zahl reicht zwar für Auftritte, doch wird es eng, wenn Musiker fehlen. Auch aus Sicht von Dirigent Kay Kieferle muss die Zahl der Aktiven erhöht werden. An der Qualität hatte er nichts zu kritisieren.

Mit Sigrid Rosenzweig konnte die Vorsitzende eine Musikerin auszeichnen, die nur einmal fehlte. Vier Jungmusiker sind in der Ausbildung bei der Karg-Elert-Musikschule. Zehn Kinder besuchen die Percussion-Gruppe. Insgesamt hat der Musikverein Holzhausen 154 Mitglieder.

Wirtschaftlich steht der Verein nach wie vor auf einem soliden Fundament. Nicht zuletzt dank der Hofweihnacht konnte Kassiererin Katja Müller ein positives Ergebnis bekannt geben.

Bei der Entlastung bestätigte Ortsvorsteher Lutz Strobel das Engagement des Vorstands und bedankte sich im Namen der Dorfgemeinschaft.

Schriftführerin Simone Plocher ging in ihrem letzten Bericht in dieser Funktion auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. Gut gelaufen sei auch das Herbstfest in der Panoramahalle.

Bei den Wahlen gab es eine Änderung: Angelika Rosenzweig wurde zur Schriftführerin gewählt. Vorsitzende Stefanie Schittenhelm, zweite Vorsitzende Sigrid Rosenzweig und Kassiererin Katja Müller wurden bestätigt. Beisitzer sind Timo Armbruster, Carmen Flach, Mario Heer, Alexa Leuze, Benjamin Schwark, Melanie Walter und Andreas Walter. Die Kasse prüfen Robert Plocher und Simone Plocher.